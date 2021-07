Tragedia mentre è in vacanza con i genitori. 15enne muore annegato durante un'immersione. A dare l'allarme i genitori.

Il dramma

Il ragazzino è morto in mare a Panarea nelle Eolie. I genitori che sull'isola hanno una villa, (sono originari di Milano ma vivono in Svizzera) avevano noleggiato un natante. L'uscita in mare e il 15enne che si tuffa con maschera e pinne. Dopo un po', non vedendolo più, i genitori hanno dato l'allarme. Nel tratto di mare sono giunti i sub del Diving locale che si sono immersi. Hanno iniziato a perlustrare il tratto di mare e hanno rinvenuto il corpo privo di vita.

Sotto choc i genitori ma anche gli abitanti dell'isola e i vacanzieri non appena si è diffusa la notizia.