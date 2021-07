Le operazioni di sfalcio e pulizia dalla vegetazione spontanea che l'ufficio ambiente del Comune sta conducendo su tutto il territorio comunale sta portando alla luce (nel vero senso della parola) il comportamento disdicevole di molti cittadini che, invece di smaltire correttamente i rifiuti, preferiscono sbarazzarsene abbandonandoli tra le siepi.

Negli ultimi giorni, ad esempio, sono emersi cumuli di immondizia, vere e proprie mini-discariche abusive, attorno alla collina di Cerreto e lungo via Valle Santa Maria. Come già accaduto in casi simili, gli operai e gli addetti hanno rinvenuto rifiuti solidi urbani, materiali di risulta e il pericoloso amianto: una vera e propria "bomba ecologica", come si usa dire.

Le zone interessate sono state prontamente bonificate, ma resta il problema (vecchio, ma sempre attualissimo, purtroppo) legato al malcostume di molti incivili, che hanno una labile o inesistente coscienza ambientale.

Per contrastare il deprecabile fenomeno si sta investendo nella tecnologia: proprio in via Valle Santa Maria è stata installata una telecamera, mentre altri "occhi" elettronici sono in arrivo – grazie a finanziamenti regionali – e verranno "piazzati" in altri punti strategici del territorio, fungendo – si spera – da deterrente per quanti trovano faticoso recarsi presso le isole ecologiche di Cavariccio e Vallecarchera, oppure attivare i giusti processi di smaltimento per non inquinare il terreno.