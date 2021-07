Uno schianto poco dopo la mezzanotte di ieri sera all'incrocio di via Marconi e tanto spavento. Incidente tra un'auto guidata da un ultrasessantenne della città martire e una moto che ha paralizzato i presenti, allarmati per le condizioni di un giovane ventenne di Cassino alla guida della due ruote.

Riverso a terra, il ragazzo ha immediatamente catalizzato l'attenzione mentre i soccorsi erano in arrivo. Per lui corsa in ospedale, in condizioni vigili, e primi accertamenti. Contusioni multiple e dieci giorni di prognosi mentre i carabinieri della compagnia di Cassino sono giunti sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica del sinistro.