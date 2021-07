Ben 60 firme in poche ore. L'associazione "Luca Coscione" con il delegato locale Alessandro Marcuccilli è scesa in piazza Risorgimento a Roccasecca, per raccoglie le firme per l'abrogazione del referendum sull'eutanasia. Si chiede l'abrogazione dell'art 579 del codice penale, nella parte in cui vieta l'eutanasia "attiva" sul modello belga e olandese.

«Tanti i cittadini, tanta la consapevolezza e tanta la convinzione – ha commentato il delegato Marcuccilli -. Chi chiede l'eutanasia vuole solo morire con dignità.

Si tratta solo di riconoscere un diritto per essere tutti liberi fino alla fine. Non so cosa farei ma vorrei essere libero di decidere». Servono 500mila firme entro il 30 settembre per far approdare l'inizitiva sul tavolo delle istituzioni.