Dal 6 agosto scatta il certificato verde. La prefettura di Frosinone, con una nota, ha voluto spiegare cosa accadrà e dove sarà necessario esibirlo.

«Dal 6 agosto - si legge nella nota - chi è vaccinato (anche con una sola dose), chi è guarito da non più di 6 mesi dal Covid-19 o chi effettua un test molecolare o rapido con risultato negativo nelle 48 ore precedenti potrà svolgere o accedere alle seguenti attività: servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; cinema, teatri, stadi, concerti, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesso, sale bingo e casinò; concorsi pubblici».

La prefettura precisa, poi, che le limitazioni non valgono per: «alberghi, negozi, centri commerciali, parrucchieri, barbieri e estetisti; lidi e stabilimenti balneari; fabbriche; uffici pubblici e privati; aerei, treni, tram, metropolitane, autobus, traghetti, aliscafi; chiese e luoghi di culto; consumazione al bancone e all'aperto dei servizi per la ristorazione; piscine all'aperto». La prefettura ricorda poi che «la pandemia non è cessata, vi sono seri segnali di ripresa dei contagi. I vaccini aiutano molto.

L'Organizzazione mondiale della sanità avverte che il tempo necessario per il contagio è di soli 10 secondi. Nei mesi scorsi tutti abbiamo imparato e ciascuno deve impegnarsi per non fare risorgere uno stile di vita sofferto e coercitivo. Non ci sono scorciatoie e furbizie che salvano dai contagi. Ancor meno l'imbroglio della ricerca di facili illusori consensi. Il Paese è concentrato sulla ripresa e la attenta, razionale ed intelligenza azione, ne costituisce una delle basi».