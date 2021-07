Non si arresta la risalita del Covid in provincia di Frosinone con un'escalation che ogni giorno desta sempre maggiori preoccupazioni. A confermarlo è il bollettino quotidiano della Asl: "Nelle ultime 24 ore - scrive in merito l'ufficio stampa dell'Azienda Sanitaria - sono stati effettuati 638 tamponi nella provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 26 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2. I negativizzati sono 3. Non abbiamo registrato decessi"

La distribuzione dei nuovi casi nei Comuni

FROSINONE 5; CECCANO 4; ALATRI 3; PONTECORVO 2; ATINA, AUSONIA, CASSINO, CERVARO, FERENTINO, FUMONE, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, SAN DONATO VAL DI COMINO, SAN GIOVANNI INCARICO, SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SERRONE, STRANGOLAGALLI 1.