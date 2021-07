La corsa al vaccino prosegue. Lo sforzo messo in campo è notevole, dai grandi hub al camper del vaccini in tour che raggiunge i centri più piccoli della provincia. Dopo l'appello del premier Mario Draghi e l'annuncio della partenza del certificato verde, è boom di prenotazioni. Nell'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità, peraltro, è stato evidenziato che dall'11 giugno all'11 luglio nessun over 60 vaccinato con almeno una dose è finito in terapia intensiva. L'81% dei positivi tra i 12 e i 39 anni non era vaccinato. Appena l'1,8% di questi che ha fatto il vaccino finisce in ospedale, ma non in terapia intensiva.

Il 60% dei positivi tra i 40 e i 59 anni non è vaccinato. In questa fascia il 13,8% degli immunizzati e il 26% dei vaccinati con una sola dose si sono contagiati. Tra i 40 e i 59 anni l'8% con ciclo vaccinale incompleto è finito in ospedale, dato ridotto al 3,5% tra gli immunizzati. Nessuno di questi è entrato in terapia intensiva. Sale al 24,7% nella fascia 60-79 anni la percentuale degli immunizzati contagiati, ma appena il 13% è finito in ospedale e il 6,8% in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini ieri pomeriggio l'Asl di Frosinone era a 442.746 dosi somministrate con 197.554 immunizzati. Se si considera la fascia di popolazione immunizzabile (secondo dati Istat) bisognerebbe raggiungere circa 428.000 persone. Gli immunizzati, pertanto, dovrebbero essere ora il 46% un dato che però andrebbe depurato dalle persone non vaccinabili per motivi di salute e dalle persone che si sono immunizzate con il monodse.

Dando uno sguardo ai vaccinati per fasce di età fino a 16 anni la Asl di Frosinone ne ha vaccinati 4.811 su una popolazione complessiva di 21.024, tra i 16 e i 19 anni i vaccini somministrati sono 11.847 su 16.886 persone, nella fascia 20.29 anni 24.759 su 49.167 persone, nella fascia 30-39 anni i vaccini sono stati 34.309 su 57.514, nella fascia 40-49 le dosi somministrate sono state 64.062 su 68.308 persone, nella fascia 50-59 le dosi sono 78.432 su 72.800, tra i 60 e i 69 anni 82.505 vaccini su 63.752, tra i 70-79enni 79.987 sieri su 47.991, nella fascia 80-89 50.166 dosi su 28.506. Tra gli over 90 le somministrazioni sono state 11.868 su 6.558 persone.