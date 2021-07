Il consigliere comunale Nazzareno Costantini segnala di nuovo le precarie condizioni in cui versa via Monte San Gregorio, nella popolosa contrada di Fontana Scurano. «Questo tratto di strada spiega in una notal'esponente dell'opposizione già qualche anno fa è stato "sistemato" in modo a dir poco approssimativo dall'attuale Amministrazione. Oggi ci troviamo di nuovo nella stessa situazione».

La carreggiata ha subito una spaccatura longitudinale, aprendosi lungo la sua mezzeria e mettendo a serio rischio la percorribilità della via stessa. «Occorrono da tempo interventi seri e urgenti che siano una volta per tutte risolutori della pericolosa situazione, evitando quello che si è già verificato in via Magliano», insiste Costantini ricordando che si è formato sul lato destro dell'arteria anche uno scalino a causa dello scivolamento del manto.