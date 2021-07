Stretta sulla movida a San Felice Circeo. Come preannunciato nelle scorse ore, il sindaco Giuseppe Schiboni è passato alle vie di fatto firmando due ordinanze, subito in vigore, con misure più restrittive per il contenimento del rischio contagio da Covid-19.

Mascherine obbligatorie anche all'aperto nel centro storico tutti i giorni a partire dalle 21 e fino alle 5 e poi obbligo di chiusura alle 3 per tutte le attività commerciali senza distinzione di tipologia.