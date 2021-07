Grande successo dell'isola ecologica itinerante allestita in via Farnese, località Galoppino. L'utenza ha risposto positivamente all'appello degli amministratori e depositato gli ingombranti, affidandoli agli addetti ai lavori presenti sul posto. Prosegue con successo l'iniziativa fortemente voluta dal sindaco Piero Sementilli e dall'assessore all'Ambiente Enrico De Angelis. Presso l'isola ecologica itinerante sono stati depositati i rifiuti ingombranti e Raee, smaltiti dagli addetti della ditta Sangalli.

La raccolta itinerante, quindi, continua a offrire un comodo servizio ai cittadini che in zone prestabilite possono depositare gli oggetti di grandi dimensioni. Un servizio utile per la collettività, ma fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza al corretto smaltimento dei rifiuti, oltre a salvaguardare l'ambiente riducendo i rischi di abbandono selvaggio degli scarti. Sicuramente i ripani, se raggiunti nelle varie contrade con servizi comodi ed efficienti, sono motivati ad assumere comportamenti corretti e rispettosi dell'ambiente.

La collaborazione dell'utenza è indispensabile per il successo del servizio e in paese sta funzionando, anche grazie all'attento lavoro curato dal sindaco Sementilli e dalla sua squadra. Infatti gli amministratori, consapevoli dell'importanza del settore, mettono in campo iniziative di educazione al corretto ed efficiente deposito dei rifiuti differenziati. Tutte le attività fino ad oggi condotte per la raccolta degli ingombranti nelle contrade hanno riscosso successo, il piano operativo del settore prosegue, migliorano i servizi e cresce il rispetto dell'ambiente, oltre ad aumentare la sensibilità e l'attenzione dell'utenza.