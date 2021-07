"Verolipulita", una web-app dedicata totalmente all'Ambiente. Un'app molto utile alla cittadinanza. Tanti i servizi garantiti, tra cui anche la possibilità di presentare segnalazioni o prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti o delle ramaglie. «In collaborazione con l'assessore all'Ambiente Emanuele Fiorini - spiega la consigliera Alessandra Cretaro - abbiamo ideato "Verolipulita" una web-app dedicata totalmente all'Ambiente. Questa app comprende ecodizionario per scoprire come e dove conferire i rifiuti, il calendario della raccolta settimanale, il servizio di prenotazione dall'app del ritiro dei rifiuti ingombranti o delle ramaglie, il calendario delle pulizie e disinfestazioni con la possibilità di presentare segnalazioni e non solo».

Intanto piace anche il nuovo sito istituzionale del comune di Veroli. Del nuovo sito se ne è parlato anche nell'ultimo consiglio comunale, portato all'attenzione dal consigliere di opposizione Marco Bussagli il quale aveva fatto riferimento anche alle bellezze artistiche sostenendo che non erano elencate nel migliore dei modi. Ma la consigliera Alessandra Cretaro, consigliera con delega alle politiche giovanili e all'informatizzazione P.A e curatrice del progetto, ha tenuto a ribadire che è stato realizzato «secondo le linee guida Agid, accessibile a tutti, funzionale e con una versione grafica tutta rivisitata. Tante le opportunità in materia di servizi a portata di cittadino. Rispetta tutti i principi di accessibilità, come per gli ipovedenti, ed è disponibile anche in lingua inglese. È frutto del lavoro di squadra tra amministrazione, funzionari e i vari Settori. Un obiettivo prefissato e studiato da tempo con il sindaco».

C'è anche il portale di PagoPa, il sistema specifico per i pagamenti nell'ambito della pubblica amministrazione che permette di realizzare operazioni comodamente da casa. Gli utenti possono inoltre avvalersi di una piattaforma polifunzionale dove troveranno tutte le news, la modulistica, il calendario con gli eventi e Vivere Veroli. Certificazioni specifiche potranno essere richieste in remoto accedendo alle consultazioni anagrafiche tramite Spid, Cie e Cns. Lo scopo è l'ottimizzazione dei tempi e in questo contesto si inserisce perfettamente VeroliMulteOnline. Con questo canale il cittadino potrà pagare le contravvenzioni, comunicare i dati del conducente per le sanzioni con decurtazione punti, visionare il verbale e il fotogramma della sanzione.