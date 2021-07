Sono altri 20 i nuovi positivi al Covid in provincia di Frosinone. Per il terzo giorno consecutivo i contagi valicano quota 15. Da mercoledì si contano 61 dei 74 infettati settimanali. Inoltre, era dal 7 al 9 giugno che non si avevano tre giorni di fila in doppia cifra per contagi, mentre risale al periodo 20-22 maggio l'ultima volta con casi oltre la quindicina per tre bollettini consecutivi.

Gli indicatori continuano a crescere, ma restano sotto i valori regionali e nazionali. Ieri il tasso di positività era al 3,29%, mentre l'incidenza settimanale ogni 100.00 abitanti (che viene rilevata proprio il venerdì) è salita al 20,34, prima volta oltre i 20 dal 2 giugno (21,59).

Ancora una giornata con zero morti. Ormai si ripete da un mese.



La giornata

Sono 20 i nuovi positivi in 12 diversi centri. Casalattico con 4 è il primo della lista, a seguire Sora con 3, Frosinone, Ceccano e Monte San Giovanni Campano con 2, Alvito, Colfelice, Ferentino, Fiuggi, Pontecorvo, Roccasecca e Strangolagalli. I casi di questa settimana sono dunque 74, il 164% in più rispetto a venerdì scorso. Si rischia di chiudere la settimana oltre i cento cosa che non capitava più dall'ultima settimana di maggio, chiusa a 119 casi. Luglio finora conta 157 casi a una media giornaliera di 6,82, ancora vicina al 6,3 di giugno. Di questi casi 21 sono di Frosinone, 15 di Ferentino, 11 di Sora, 8 di Veroli, 6 di Cassino, Ceccano, Boville Ernica e Casalattico, 5 di Monte San Giovanni Campano e San Donato Val di Comino.

I casi degli ultimi sette giorni sono 15 a Frosinone, 8 a Ferentino e 5 a Ceccano.



L'andamento

Per il sesto giorno consecutivo l'incidenza per 100.000 abitanti ogni 7 giorni è in doppia cifra. Il 17 luglio l'incidenza è al 9,85, da lì inizia una progressiva risalita con 10,69 domenica, poi 11,32 il primo giorno della settimana, 12,58 martedì, quindi salto in avanti ulteriore con 16,14 il 231 luglio, poi 17,19 e, appunto il dato di ieri, 20,34. Il tasso di positività resta oscillante, dipendendo dal numero di tamponi eseguiti, ma anche questo sta crescendo. Venerdì scorso era allo 0,62%, sabato al 2,52% mentre domenica era calato all'1,38%.

Poi lunedì a 1,71%, martedì a 1,27%, mercoledì a 3,46%, giovedì al 2,45% e ieri al 3,29%.

Crescono anche i tamponi anche se ieri, 607, sono stati poco meno di 200 in meno rispetto a venerdì scorso.

Al momento i tamponi sono 2.909 contro i 3.855 totali del periodo 12-18 luglio, anche se venerdì scorso erano 2.715. Negli ultimi 8 giorni quello con più tamponi, giovedì dell'altra settimana con 804, è anche quello con meno contagi, 5.

Intanto, l'Asl di Frosinone diffonde il resoconto settimanale 16-22 luglio: i nuovi positivi sono 82, i guariti 27, i tamponi eseguiti al drive in 616, quelli da screening a scuola 21, quelli negli ospedali e Rsa 699, quelli domiciliari 423 e i pediatrici 103 per un totale di 4.251. Nello stesso periodo sono stati somministrati 31.784 vaccini, mentre non si registrano ricoveri in terapia intensiva né decessi, l'ultimo dei quali è del 23 giugno. Ieri segnalati 4 negativizzati. E sono 22 in questa settimana.