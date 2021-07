La strada 630 Formia-Cassino continua ad essere teatro di incidenti stradali. L'ultimo, in ordine di tempo, si è verificato intorno alle sedici di ieri, in territorio di Spigno Saturnia, nei pressi del tratto di strada dove qualche mese morirono due persone in uno scontro frontale.

Il sinistro di ieri pomeriggio è stato meno grave, anche se uno dei feriti, P.P., cinquantenne titolare di un noto bar al centro della cittadina, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri, i quali sono giunti sul posto per i rilievi di rito.

Secondo una prima sommaria ricostruzione P.P.

stava percorrendo la 630 in direzione di Spigno Saturnia, quando improvvisamente è stato urtato dal carrello di un trattore, che lo stava superando.

Alla guida del mezzo agricolo c'era un settantenne del luogo, che poi si è fermato per prestare soccorso al ciclista, rimasto ferito a terra.

Il personale del 118, giunto sul luogo dell'incidente dopo pochissimi minuti, ha prestato le prime cure, ma ha ritenuto opportuno decidere il trasferimento in un ospedale più attrezzato. Ed infatti l'eliambulanza è atterrata in un'area posta di fianco alla 630 e ha trasportato il ferito nel nosocomio romano.

Le sue condizioni sono precarie, ma secondo i primi accertamenti non sembra che l'uomo sia in pericolo di vita.

E' stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma le sue condizioni non preoccuperebbero più di tanto.

L'incidente di ieri, purtroppo, si va ad aggiungere ai numerosi sinistri capitati sulla trafficatissima arteria, pur se in questo caso le conseguenze non sono state tragiche.