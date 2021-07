Si accascia durante un giro in sella alla sua bici e muore. A notare il corpo sul ciglio della strada a Belmonte Castello di un uomo di 66 anni di Cassino, S. C., sono stati alcuni passanti. Inutile ogni tentativo di rianimarlo: possibile che si sia trattato di un infarto. Immediato l'arrivo sul posto di carabinieri e del medico legale che ha eseguito una prima ricognizione. La salma è stata trasferita al Santa Scolastica per l'esame autoptico.