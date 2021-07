Una nuova campagna pubblicitaria avviata da Acqua e Terme Fiuggi per promuovere la storica acqua con le sue caratteristiche curative della calcolosi e le efficaci cure alle terme nello splendido territorio naturale di Fiuggi. Acqua Fiuggi ritorna protagonista del panorama pubblicitario con un nuovo spot, ideato dall'agenzia "Gitto-Battaglia 22".

Lo spot è rivolto alle nuove generazioni di 35-45enni che vivono in maniera salutistica e che cercano prodotti naturali che aiutino il loro benessere. "Il messaggio principale che Acqua Fiuggi vuole trasmettere spiega in una nota il direttore Generale dell'azienda Mirco Gabbin è legato allo stare bene in modo naturale, purificando i reni, aiutando a prevenire la calcolosi, come confermato da 150 anni di studi clinici. Il payoff ‘Da sempre ti aiuta a star bene' ribadisce il posizionamento salutistico".

Lo spot girato alle terme comunica anche la bellezza delle stesse e del territorio fiuggino, invitando indirettamente il consumatore a venire a curarsi alle terme e a godere delle bellezze naturali del posto. Le immagini sono state girate a Fiuggi con scene che raffigurano le fonti termali e il campo da golf. Lo spot, nei formati da 30 e 15 secondi, sarà trasmesso su tutte le reti Mediasete perdue settimane. Il film è prodotto dalla Overclock con la regia di Nicolò Bravetta.