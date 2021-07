Manutenzione e pulizia dei fossi. In questi giorni i mezzi del consorzio di bonifica "Valle del Liri" stanno procedendo alla manutenzione ordinaria dei principali canali e fossi di scolo che attraversano la città di Piedimonte San Germano: rio Fragolino, San Rocco e Canale 22. La pulizia dei fossi è importante per fare in modo che non ci siano problemi in casidi abbondanti rovesci temporaleschi. Intervenienti utili per assicurare il corretto deflusso delle acque, limitare al massimo l'erosione del suolo e convogliare attraverso idonei sistemi di drenaggio le acque meteoriche verso i fossi stradali, oppure verso la rete idrografica naturale.

«Gli interventi - ha evidenziato il sindaco pedemontano, Gioacchino Ferdinandi - rivestono particolare importanza sul piano della tutela idrogeologica e della prevenzione dai fenomeni di esondazione dei canali e dei torrenti. Infatti, i fossi di scolo sono costantemente oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso meticolose opere di sfalciatura e pulitura necessarie per assicurare l'agevole scorrimento delle acque».