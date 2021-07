I troppi assembramenti hanno portato a un aumento esponenziale dei contagi nell'ultima settimana - in rapporto alle rispettive popolazioni - e adesso San Felice Circeo, Gaeta e Formia sono a rischio zona rossa.

Gli indici epidemiologici che i tre comuni pontini stanno facendo registrare sarebbero ampiamente sopra la soglia di sicurezza e per questo la Asl di Latina è pronta a chiedere la linea dura in sede istituzionale per cercare di arginare anche questa sorta di cluster (oltre a quelli già noti e conseguenti ai festeggiamenti dopo la vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra ai Campionati Europei di calcio), tutti amicali e che vedono ovviamente coinvolte le nuove generazioni.

Proprio ieri, nel giorno in cui si sono registrati 56 casi positivi in provincia (mercoledì 50) di cui 40 con contagiati giovani dai 20 ai 30 anni (il resto del quadro locale della Asl che, va ricordato, fa riferimento alla giornata precedente, ha fatto riscontrare 3 ricoveri, 26 guarigioni e 5.987 vaccinazioni effettuate), quattro ragazzi positivi sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Goretti.

La stessa Asl pontina, nel frattempo, continua a marciare a testa bassa nella campagna di vaccinazione e oggi, domani e lunedì, dalle 15 alle 22, sposterà il camper del Vax tour, nell'ambito dell'iniziativa "Vi portiamo il vaccino nel vostro comune", al drive-in apriliano di Campoverde (via Ferriere (Area Fiera Agricola - Mercato dei Fiori) per somministrare il monodose Johnson & Johnson alla comunità straniera. Non sarà necessario effettuare la prenotazione ma soltanto recarsi sul posto muniti di un documento di riconoscimento.