«Attenti alle truffe. Sono sempre più gli anziani che denunciano e che non cadono nei raggiri dei truffatori.

Questo anche grazie al vostro aiuto». A mettere in guardia èla poliziadi Statocon unpost sui social ripreso anche dalla questura di Frosinone. «D'estate i truffatori non vanno in vacanza. Una delle classiche truffe è quella del finto avvocato. Un signore dai modi gentili al telefonosi presentacome unavvocato e avvisa l'anziano che un familiare, di solito un figlio o un nipote, è stato responsabile di un incidente e che ha necessità di ricevere del denaro per non avere problemi con la giustizia. È un complice a presentarsi dall'anziano per ritirare soldi e gioielli. Continuate a parlare con i vostri anziani e aiutateli a difendersi».

Falsi messaggi green pass

Nelle scorse settimane gli utenti sono stati messi in guardia anche in merito alfalso messaggio whatsapp sul "green pass". «Numerosi utenti stanno segnalando la ricezione del seguente messaggio: "In questo link puoi scaricare il certificato verde green pass Covid-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina". Cliccando sul link, l'ignaro utente viene indirizzato su una finta pagina istituzionale con numerosi loghi simili agli originali. Proseguendo nella navigazione sul sito, all'utente viene richiesto diinserire ipropridati personalio bancari per utilizzarli per fini illegali». La polizia postale raccomanda di fare molta attenzione ai link indicati nei messaggi e di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte e di non inserire mai i dati personali.