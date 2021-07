Ancora fuoco nella zona di Suio Terme (quasi ai confini con il frusinate), dove dalla tarda mattinata di ieri si è sviluppato un incendio che ha reso necessario l'intervento dei mezzi aerei.

Il fuoco che si notava perfettamente da uno degli stabilimenti termali di Suio, si è sviluppato velocemente, tanto che oltre agli interventi dei Vigili del Fuoco e dei volontari, è stato necessario l'intervento di un elicottero.

Il mezzo volante ha effettuato una serie di lanci di acqua prelevata dal vicino fiume Garigliano.

Nel pomeriggio il fuoco si è sviluppato in maniera più forte, tanto che è dovuto intervenire il canad-air, che, a sua volta, ha effettuato anch'esso una serie di lanci.

Nel tardo pomeriggio i roghi erano stati domati.

Allarme ieri mattina anche a Minturno, in via Monte della Guardia, ma il tempestivo intervento della Protezione Civile di Minturno ha domato le fiamme sul nascere.