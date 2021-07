Dopo l'ondata di furti che in autunno non aveva risparmiato Cassino e i comuni limitrofi, i ladri tornano a "bussare". Lo hanno fatto mercoledì sera a Cassino, nella cosiddetta "zona Shell" adiacente a via Sferracavalli. Più precisamente i "colpi" sono stati messi a segno in due abitazioni di via Cimino, la strada che collega con via Lungofiume Madonna di Loreto, non lontano, insomma, dal comune di Sant'Elia. I malviventi hanno agito tra le 22 e le 22.30.

Sono riusciti ad entrare in due abitazioni: magro, il bottino, ma non inconsistente. Hanno infatti portato via alcune centinaia di euro. Immediatamente l'allarme scattato sulle chat di whatsapp create appositamente dai residenti, già in allerta dalla precedente ondata di furti. Sul posto sono immediatamente giunti sia i carabinieri che la polizia ma i ladri si sono dati alla fuga. I residenti restano in massima allerta e si organizzano pure con le ronde notturne.