Si era recato all'interno di un'azienda di Spigno Saturnia per acquistare alcuni pezzi di ricambio di autovetture, ma in seguito all'investimento da parte di un operaio che era alla guida di con un carrello elevatore ha perso la vita. Il tragico destino è toccato a Tommaso Palladino, imprenditore cinquantanovenne nato ad Ausonia ma da anni abitante a Formia. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri all'interno dell'azienda "Garigliano Ricambi Autodemolizioni", situata lungo la Statale 630 e precisamente in via Aldo Moro, in territorio di Spigno Saturnia, a qualche centinaio di metri dal confine con la provincia di Frosinone.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della stazione di Minturno, sembra che il cinquantanovenne formiano si fosse recato nell'azienda di autodemolizioni, per acquistare dei pezzi di ricambio, ma di lì a poco si sarebbe consumata la tragedia. Un operaio di cinquantuno anni, originario della provincia di Agrigento - ma residente a Santi Cosma e Damiano, che lavora all'interno della ditta di proprietà della moglie - era alla guida di un carrello elevatore che, inavvertitamente, ha investito Palladino. Allertato subito il personale del 118 che si portava sul posto, ma i sanitari non potevano fare altro che constatare l'avvenuto decesso. La vittima è morta per trauma da schiacciamento del torace.

La salma è stata recuperata dalla ditta locale di pompe funebri Esposito e trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, su disposizione del magistrato del tribunale della città martire, che a breve disporrà l'esame autoptico. I carabinieri della stazione di Minturno, dopo gli accertamenti, hanno denunciato il cinquantunenne che era alla guida del carrello elevatore, con l'accusa di omicidio colposo. Il conducente del carrello elevatore è rimasto sconvolto dall'incidente che, suo malgrado, lo ha visto involontario protagonista.

Gli stessi militari comandati dal capitano Michele Pascale e il personale del Dipartimento di Prevenzione del lavoro della Asl di Latina, stanno ora accertando eventuali omissioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una tragedia che ha sconvolto i familiari della vittima, ma anche gli operai e la titolare dell'azienda, sicuramente tra le leader del settore dei ricambi e delle demolizioni delle auto. La notizia dell'incidente mortale avvenuto nell'area della ditta spignese si è subito diffusa, creando sconcerto e commozione.