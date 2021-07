17 nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Frosinone su un totale di 692 tamponi. Un negativizzato e zero decessi. Prosegue, dunque, anche in

provincia di Frosinone l'inversione di tendenza con la crescita dei casi.

Ferentino e Frosinone registrano 3 nuovi positivi ciascuno. Un nuovo positivo a Alvito, Boville Ernica, Campoli Appennino, Casalattico, Castro dei Volsci, Ceccano, Isola del Liri, Morolo, Piedimonte San Germano, San Donato Val di Comino e Veroli.

Il confronto con ieri

Nel bollettino di ieri si contavano 24 casi così distribuiti:

10 a Frosinone, 3 a Sora, 2 ad Alatri e Ferentino, 1 ad Anagni, Boville Ernica, Cassino, Ceprano, Fontana Liri, Supino e Villa Santa Lucia.

L'andamento si riflette anche sui principali indicatori: il tasso di positività balza, in 24 ore, dall'1,27% al 3,46%, mentre l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti passa dal 12,58 di martedì al 16,14 di ieri.