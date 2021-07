Presto il camper vaccinale della Asl di Frosinone sarà in piazza a Castro dei Volsci. Come ci informa il vicesindaco Leonardo Ambrosi, anche il Comune ha dato la sua adesione alla campagna "Vaccino in Tour", promossa dalla Azienda sanitaria frusinate per raggiungere direttamente a casa chi non ha fatto il vaccino anti-Covid, per i più svariati motivi.

«Il nostro Comune ha risposto positivamente all'invito che la Asl sta rivolgendo a tutti i sindaci della provincia - ha spiegato Ambrosi - Abbiamo dato prontamente la nostra disponibilità ad accogliere il camper dei vaccini in paese e consentire così a tutti i cittadini che lo vorranno di vaccinarsi, se non lo avessero già fatto.

Inoltre, insieme alla somministrazione del siero Johnson & Johnson, monodose, il personale presente nel camper si è organizzato per la consegna di un kit per eseguire lo screening del tumore al colon retto. Nell'occasione, abbiamo voluto ringraziare la Asl ed espresso soddisfazione per quanto ha fatto in questi diciotto mesi per contrastare i contagio da Covid-19 e per quanto vorrà fare per portare il paese fuori dall'emergenza sanitaria».

L'area scelta per far stazionare il camper sarà con molta probabilità piazza Iannucci, a Madonna del Piano, sia per la sua posizione centrale, sia perchè è raggiungibile anche con il trasporto pubblico.

«Vaccinarsi è una scelta individuale - sottolinea la direzione generale Asl - che però diventa una scelta per tutti. Vaccinarsi è una scelta di cuore, una scelta per tutti. La Ciociaria è o non è terra di cuore?».