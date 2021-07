Incidente a Spigno Saturnia dove un operaio è deceduto all'interno di un'azienda del posto. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente sulla quale stanno effettuando le indagini i Carabinieri.

Il deceduto è un un uomo di Formia che si era recato presso la sede dell'azienda per effettuare degli acquisti. Per cause ancora da accertare la vittima sarebbe stata investita da un carrello elevatore. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'esame autoptico.