Una tranquilla serata estiva stravolta da un improvviso evento che poteva tramutarsi in tragedia, ma che – fortunatamente – si è risolto senza problemi, con tutti che hanno potuto tirare un gran sospiro di sollievo. È quanto accaduto martedì sera in un'abitazione in contrada Mole Bisleti, dove per cause meramente accidentali una bambina di un anno è caduta, battendo in terra.

I genitori, allarmati dalla situazione e temendo per la sorte della loro figlia, hanno allertato i soccorsi, prontamente arrivati sul posto. Per precauzione la piccola è stata trasportata in una struttura ospedaliera adeguata per valutare la presenza di eventuali danni ed ematomi derivanti dalla caduta. Una notte di attesa e di speranza, poi, come si diceva all'inizio, la notizia più bella: per fortuna non ci sono state conseguenze particolari e, già nella giornata di ieri, la bimba ha potuto fare ritorno nella sua casa, tra le braccia di mamma e papà.

La storia ha fatto rapidamente il giro della contrada, già nelle ore notturne di martedì, destando un po' di preoccupazione tra i parenti e gli amici della famiglia coinvolta. Alla fine tutto è terminato con un grande spavento e con la possibilità di poter raccontare a tutti quanto successo soltanto come un brutto momento vissuto che, comunque, si è concluso nel migliore dei modi.