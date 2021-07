Un trentenne di Minturno è ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Caserta, a causa delle conseguenze riportate in un incidente stradale verificatosi a Cellole, una cittadina del casertano che si trova proprio ai confini con la provincia di Latina. Si tratta di Gaetano Di Buono, il quale era in sella al suo scooter, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri è entrato in collisione con una Fiat Panda, guidata da un giovane di Cellole.

Il sinistro si è verificato l'altra sera, intorno alle ventidue, in via delle Monache, in territorio di Cellole. L'impatto, secondo le poche informazioni trapelate, sarebbe stato violentissimo, ma con conseguenze lievi per il conducente dell'utilitaria, comunque trasferito all'ospedale di Sessa Aurunca. A riportare la peggio è stato il centauro minturnese, che ha subito gravi lesioni in varie parti del corpo. I sanitari del 118, viste le condizioni hanno deciso di trasferirlo in codice rosso presso l'ospedale casertano Sant'Anna e San Sebastiano, dove attualmente si trova in prognosi riservata.

Il giovane è stato sottoposto anche ad un intervento chirurgico, che ha riguardato soprattutto una gamba.

La notizia dell'incidente si è subito sparsa a Marina di Minturno e Scauri, dove il trentenne è molto conosciuto e nei confronti del quale c'è stata tanta solidarietà.

Infatti uno dei suoi amici ha lanciato un appello via social chiedendo se ci fossero persone disponibili a donare sangue di tipo zero negativo. «È davvero importante ha scritto l'autore del post che chi può si rechi a donare, poiché un mio amico necessita di trasfusioni urgenti a causa di un grave incidente.

Con il cuore ve ne saremo grati tutti noi, amici e famiglia. Soprattutto il nostro fratello Gaetano, che, adesso, ha bisogno di tutto l'aiuto possibile per riprendersi».

Gli stessi amici e familiari si sono resi disponibili ad accompagnare presso l'ospedale di Caserta coloro che si offrivano per la donazione. Anche il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha condiviso la richiesta di aiuto, lanciata da parenti e amici di Gaetano. Un incidente sempre tra una moto e una macchina si è verificato ieri in via Appia a Scauri, ma senza particolari conseguenze.