Quattro patteggiamenti, una condanna con il rito abbreviato, un proscioglimento, sei proposte di patteggiamento respinte e tre persone a giudizio.

Si è conclusa così l'udienza preliminare, davanti al gup Ida Logoluso, con l'intervento del pubblico ministero Barbara Trotta il procedimento per un'operazione antidroga condotta dai carabinieri nel giugno del 2020 con un blitz scattato oltre che a Frosinone, anche a Roma, Spoleto e Santa Maria Capua Vetere. In quell'occasione erano state eseguite undici custodie cautelari nei confronti di dieci italiani e uno straniero, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Ieri il giudice per le udienze preliminari ha accolto i patteggiamenti di Ivan Cupido, 21 anni, di Frosinone, a 2 anni e 11 mesi, di Luca Mallone, 36 anni, domiciliato a Ferentino, a 3 anni come del georgiano Giorgi Bzikadze, detto "Putin", 35 anni, residente a Roma e di Gianluca Penna, 37 anni, di Roma, quest'ultimo con il rito abbreviato. Inoltre, ha patteggiato a 4 mesi, in continuazione di una precedente sentenza a 1 anno e 4 mesi, Serafino Coccia, 21 anni, di Frosinone. Il giudice ha poi pronunciato una sentenza di proscioglimento con formula piena per Alessia Fasolo, 40 anni, domiciliata a Trivigliano.

Il gup ha ritenuto di non dover accogliere le richiesta di patteggiamento di Gianni ed Ennio Cupido, 27 e 29 anni, di Frosinone, Daniele Alemagno, 46 anni, domiciliato a Frosinone, Pietro Persini, 28, di Frosinone, Eugenio Sabellico, 30 anni, di Frosinone e Jessica Blasi, 36 anni, di Frosinone, che saranno giudicati a parte da un altro magistrato. Sono invece finiti a giudizio, avendo scelto il rito ordinario, Alex Villani, 32 anni, di Frosinone, Mirko Caperna, 37 anni, di Supino, e Walter Cimmino, 66 anni, di Ferentino. L'operazione denominata "Drug house", condotta con l'ausilio di attività tecniche dai carabinieri del Nucleo investigativo, ha puntato le piazza di spaccio attiva in viale Grecia e in via Marittima, a Frosinone.