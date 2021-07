Martedì scorso il sindaco Nicola Ottaviani ha chiesto un impegno diretto al senatore Salvini affinché alcuni fondi del Pnrr vengano destinati al raddoppio dell'ospedale "Spaziani". Ieri il consigliere comunale e capogruppo della Lega, Danilo Magliocchetti si è rivolto alla Regione chiedendo maggiore attenzione per l'ospedale, considerato il fatto che, anche da quanto si evince dagli ultimi atti, tutti ricevono soldi tranne Frosinone.

«Premesso che non è mia intenzione fare alcuna polemica esordisce Magliocchetti ma solo richiamare l'attenzione suunfatto oggettivo, difficilmente contestabile, e fare quindi appello alla Regione Lazio, affinchè intervenga per coinvolgere anche la provincia di Frosinone, ed in particolare l'ospedale Spaziani del Capoluogo, nel programma di investimenti per interventi nell'edilizia sanitaria regionale.

Il dato oggettivo è rappresentato dalla delibera approvata in queste ore dalla Giunta Regionale, la numero 476 del 20 luglio, afferente "Piano degli investimenti in ambito sanitario Riserva di utile di esercizio destinati ad investimenti. Elaborazione di unpiano organicopropedeutico alla definizione del programma di investimenti per interventi in edilizia sanitaria Approvazione del programma di investimenti, ripartizione ed assegnazione delle relative risorse" con la quale sono stati destinati 69.768.650 euro alle Asl del Lazio per investimenti in interventi in edilizia sanitaria».