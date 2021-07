«L'amministrazione comunale è venuta a conoscenza che nelle cassette postali di alcune abitazioni, sono stati inseriti volantini cartacei con messaggi simili a quello allegato. Gli stessi oltre ad avere contenuto vago e senza alcuna utilità concreta, oltre quanto già in conoscenza della popolazione, riportano numeri telefonici che con buona probabilità sono finalizzati a scaricare soldi, rapidamente, dalle schede dei malcapitati che dovessero tentare di effettuare chiamate».

Così l'amministrazione comunale di Colleferro, attraverso un post sui social, mette in guardia i cittadini sulla truffa.

«Si invitano pertanto i cittadini a non tener conto del contenuto dei predetti volantini e di reperire le informazioni circa l'emergenza da Covid- 19, solo tramite canali e messaggi istituzionali».