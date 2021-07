Contagi a doppia cifra in Ciociaria, non accadeva da settimane. I nuovi positivi sono 24 su 692 tamponi effettuati. I negativizzati sono nove. Fortunatamente non si registrano vittime, decessi a quota zero ormai da quasi un mese.

I nuovi casi

Frosinone: +10

Sora: +3

Alatri: +2

Ferentino: +2

Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti comuni: Anagni, Boville Ernica, Cassino, Villa Santa Lucia, Ceprano, Fontana Liri, Supino.

L'incidenza risale, ieri a 12,58 ogni 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni. Non era così alta dai 13

del 14 giugno. E i timori sono ancora per il post festeggiamenti della vittoria della nazionale di

calcio agli Europei che potrebbero portare a un ulteriore innalzamento dei casi.

Il confronto con ieri

Ieri otto nuovi casi su 626 tamponi eseguiti. Cinque i negativizzati e nessuna vittima. Dei nuovi positivi, due si sono registrati a Ceccano, uno in ognuno dei seguenti comuni: Anagni, Arce, Cassino, Serrone, Strangolagalli, Veroli.