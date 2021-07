Un master dell'Università di Cassino unico nel suo genere, per questo occorre accelerare nelle iscrizioni: la scadenza è al 30 settembre. «Attraverso un progetto didattico innovativo, di taglio interdisciplinare e altamente qualificato, i partecipanti potranno acquisire saperi teorici, metodi, tecniche e strategie per progettare un piano di comunicazione mirata e per gestire gli strumenti della web communication, sviluppando le capaictà di scrivere testi di qualità, finalizzati alla diffusione digitale; organizzare palinsesti di contenuti testuali, visivi, sonori e multimediali; sviluppare siti web e molto altro» spiegano gli organizzatori.

Le lezioni sono tenute da docenti universitari che vantano un'esperienza pluriennale di didattica e ricerca e da autorevoli professionisti attivi nel campo della comunicazione digitale. Il percorso professionalizzante è completato da un'esperienza di tirocinio in azienda o dall'elaborazione di un project work.