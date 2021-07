Tutto pronto per l'edizione 2021 di "Mosa". Torna l'appuntamento con lo stile e la moda a Roccasecca.

Giovedì 29 luglio tornerà uno degli eventi più attesi della bella stagione. Una kermesse che, come ogni anno, ospiterà brand, stilisti ed imprenditori che donano valore al territorio con le loro creazioni ed imprese. A rendere ancor più prezioso lo spettacolo saranno dieci ragazze, belle e di talento, che saranno le protagoniste dello spettacolo ideato da Monica Porcelli e Saverio Quagliozzi.

Uno show che, come ogni anno, promette di reinventarele «aspettative della modaconferendo alle modelle più protagonismo, tra balletti, canzoni e momenti di spettacolo». «Per un brand spiegano dall'organizzazione partecipare a Mosa non significa solo fare promozione ma osare e sperimentare il lavoro creativo di gruppo che vuole stupire ogni anno». E sui temi di questa edizione sono poche le informazioni, ma fanno sapere che «sull'apertura come sempre insolita prevedrà quest'anno il tema del circo. Un circo insolito, infatti questa nuova metafora porta il nome de:"Il circo degli invisibili". Non poteva mancare una citazione circense ad un gruppo di operatori del settore sempre in cerca del colpo di scena adatto. Anche quest'anno nulla lasciato al caso, qualche volto nuovo tra le ragazze e non meno provocazione delle edizioni precedenti».

L'appuntamento per "Mosa 2021" e con tutte le molte sorprese organizzate dalla direzione artistica firmata da Monica Porcelli e Saverio Quagliozzi è per giovedì prossimo alle 21 nella centralissima via Roma a Roccasecca.