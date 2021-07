Eucarestia di ringraziamento per i 50 anni di sacerdozio del vescovo Lorenzo Loppa. Il vescovo della diocesi di Anagni-Alatri, monsignor Lorenzo Loppa, domenica 18 luglio ha presieduto, nella Basilica Cattedrale di Anagni, una Eucarestia di ringraziamento per il 50° anniversario dell'ordinazione sacerdotale. Il vescovo Loppa ha concelebrato con il Card. Marcello Semeraro, Prefetto della congregazione per le Cause dei santi, e i confratelli vescovi Domenico Pompili, Lino Fumagalli e Gino Reali. Presente al gran completo il clero diocesano e religioso della diocesi di Anagni-Alatri, ad iniziare dal Vicario generale mons. Alberto Ponzi.

Tra gli intervenuti, anche diverse autorità civili e militari (tra gli altri il prefetto di Frosinone Ignazio Portelli e numerosi sindaci dei Comunidella diocesi), i quali hanno voluto omaggiare il vescovo Loppa. Nel corso dell'omelia, il presule ha ringraziato Dio «per la sua straordinarietà, la sua grandezza e la sua fedeltà che è alta fino alle nubi». Don Lorenzo ha ricordato ai fedeli la necessità di collocarsi sul versante della penitenza e di specchiarsi nella Parola di Dio. Il vescovo ha ringraziato i presenti e non solo, anche quelli che nonhanno potutopartecipare alla cerimonia, per l'affetto che gli viene dimostrato ogni giorno, «perché senza affetto non si realizza nessuno, perché da lì viene tutto».

Ispirandosi alle letture del giorno, monsignor Loppa si è quindi soffermato sullo sguardo di Gesù sempre pieno di compassione e tale da comprendere la stanchezza, lo smarrimento e la fatica di vivere: «Cristo pastore è la nostra pace. Il pastore deve abbattere il muro e Cristo lo ha abbattuto e tutta la sua esistenza è stato un canto d'amore».