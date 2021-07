Viabilità accidentata sempre più sotto accusa.

Da Sandro Vinci, leader della lista civica "Alatri Bene Comune", che sostiene la candidatura a sindaco di Maurizio Cianfrocca, arriva la segnalazione di un tombino pericoloso posto al centro della carreggiata poco prima della chiesa delle XII Marie, nel tratto che s'interseca con la costruenda strada che scende da via San Francesco di fuori.

«Il tombino - spiega Vinci - rappresenta una vera trappola per gli automobilisti e potrebbe essere la causa di altri problemi seri: è completamente divelto a diversi centimetri di profondità, si muove e quando qualche auto ci passa sopra schizzano sassi che potrebbero ferire dei passanti».

Molti residenti della zona si sono rivolti a Vinci per la risoluzione del problema, «visto che altre segnalazioni non hanno sortito fin qui alcun effetto risolutivo».