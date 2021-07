Al via i lavori di riqualificazione in via Molella. Ne dà notizia il sindaco Paolo Fallone. L'avvio dell'intervento sull'antica via Molella rientra in un progetto più ampio che ha come obiettivo il collegamento pedonale da piazza Regina Margherita a piazzale Matrice. I lavori renderanno più fruibile questa zona attraverso una passeggiata tra aiuole e piante che la abbelliranno, offrendo un ulteriore collegamento con il centro urbano.

«Tutti i progetti annunciati e i cantieri aperti - dichiara il sindaco - danno forma e sostanza agli obiettivi di questa Amministrazione, che prosegue la sua missione di servizio ai cittadini con i fatti concreti. Un'opportunità per migliorare i luoghi attraverso il loro progressivo recupero. Quello di via Molella è un progetto funzionale e affascinante, perchè ha come obiettivo il recupero di un tratto di strada che consentirà di raggiungere comodamente piazzale Matrice. Un percorso che, oltre a essere funzionale, si trasformerà in una passeggiata immerso nel verde e illuminato, con piazzole di sosta fornite di panchine per trascorrere momenti rilassanti.

Non mancherà in questo tratto di strada la videosorveglianza per tutelare i cittadini, rafforzando la sicurezza. Questo è un altro importante obiettivo che con l'apertura del cantiere si concretizza dando risposte ai cittadini che hanno il sacrosanto diritto di frequentare luoghi vivibili, confortevoli e funzionali. Tutto questo - conclude Fallone - con risorse che non vanno affatto ad appesantire il bilancio evidenziando, peraltro, la nostra capacità di risparmiare per erogare servizi. Infatti, vogliamo un paese sempre più bello, sicuro e vivibile. Questo merito va riconosciuto alla squadra politico-amministrativa che ho il piacere e l'onore di coordinare per il bene dell'intera comunità».