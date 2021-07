Guida ubriaco, esce fuori strada e all'arrivo dei carabinieri mostra un comportamento tutt'altro che collaborativo. Anzi li offende, li minaccia e rifiuta l'alcol-test. Un 31enne del luogo, già gravato da vicende penali per reati contro la persona, in materia di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza, è stato denunciato dai militari. L'episodio, risalente alla notte fra domenica e lunedì scorso, si è verificato a Ceprano.

Sono intervenuti sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione di Pico che hanno deferito in stato di libertà il giovane, alla competente autorità Giudiziaria.

Il 31enne del luogo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza.

Il denunciato era alla guida della propria auto nel territorio del comune di Ceprano, quando ha perso il controllo della vettura uscendo fuori strada. I carabinieri di Pico sono giunti sul luogo dell'incidente e ovviamente si sono resi conto dello stato di alterazione del 31enne. Pertanto, lo hanno invitato a sottoporsi alla prova dell'etilometro. Di fronte alla richiesta, il giovane ha iniziato a offendere i militari e a minacciarli. A causa di questo comportamento, è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di accertamento dell'etilometro e, di conseguenza, gli è stata ritirata anche la patente.