Ancora ladri in azione in via San Paolo, una popolosa contrada periferica del paese. Nel mirino dei malviventi è finita, per la seconda volta in pochi mesi, una villa situata a pochi metri dal gruppo delle palazzine Ater. Da qualche giorno i proprietari erano fuori casa; prima di andare via avevano provveduto a collegare il sistema d'allarme. Ma non è bastato. Oltre ai cani rimasti inspiegabilmente "muti", neanche è servito il sistema di sicurezza per scongiurare l'irruzione dei malviventi.

Nella nottata di sabato scorso, infatti, i malintenzionati, dopo aver tranciato la rete di recinzione, disattivato l'allarme e scardinato il portone d'ingresso, sono entrati prima nelle stanze al piano terra, poi in quelle del piano superiore e, in ultimo, sono saliti in mansarda. Hanno messo a soqquadro tutto, armadi, cassetti e ripostigli alla ricerca di oggetti preziosie soldi. Il bottino,comunque, è stato contenuto a poche centinaia di euro, della biancheria e qualche oggetto di pregio.

Alcuni mesi orsono la stessa abitazione era stata "visitata" e ripulita dai ladri che allora portarono via una cospicua somma in oro e denaro contante.

Questa volta si è registrato anche un particolare singolare: i ladri, così sicuri di non essere intercettati, non hanno esitato a trattenersi nella villa abbuffandosi di cornetti, gelati, cioccolatini e bevendo birra. La notizia del furto ha subito fatto il giro del paese anche perché, daqualche tempo,oltre all'incessante lavoro di controllo dei carabinieri, si sono costituiti gruppi di volontari chedi notte sorvegliano il territorio. La spavalderia dei malviventi, però, non conosce ostacoli giacché alcuni furti si sono verificati anche con iproprietari presenti in casa.

Nella zona, ovviamente, si è diffusa una certa preoccupazione che non lascia tranquilli i residenti.

Molti cittadini si sono riuniti in una sorta di comitato anche per sollecitare il sindaco Gianpio Saracco ainstallare telecamerenella zona di San Paolo proprio per scoraggiare questi continui furti nelle abitazioni.