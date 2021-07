La nuova settimana si apre con 5 positivi. Era dal 14 giugno che di lunedì non si avevano tanti casi. L'ultimo lunedì con più contagiati era stato il 7 giugno con 11. Un piccolo campanello d'allarme nell'ambito di una situazione finora assolutamente tranquilla.

La giornata

Filettino, Monte San Giovanni Campano, Sora, Supino e Veroli. Sono i cinque comuni che ieri hanno registrato un positivo. Si tratta per lo più di giovani e di persone che non hanno completato il ciclo vaccinale. Rispetto a domenica si contano due casi in meno ma con un numero quasi dimezzato di tamponi, 506 contro 292. E, infatti, crescono sia il taso di positività, da 1,38% a 1,71% che l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti, da 10,69 a 11,32.

I decessi

Quella appena conclusa è la terza settimana consecutiva senza vittime, la quarta delle ultime cinque.

Anche ieri, dunque, la Asl di Frosinone ha comunicato zero decessi. L'ultimo risale ormai al 23 giugno, ciò significa che luglio è a quota zero contro i cinque del mese passato.

L'andamento

Negli ultimi 33 giorni solo due volte si sono registrati contagi in doppia cifra, il 15 luglio con 12 casi e il 17 luglio con 16. Esclusi questi due episodi al massimo si era toccata quota 7 il 18 luglio e il 14 luglio. La scorsa settimana si sono verificati 7,29 casi di media giornaliera: è stata la prima settimana in crescendo, rispetto alla precedente chiusa con 2,57, dopo quattro settimane consecutive e quindici delle ultime diciassette. Questo il trend: dall'8 al 14 marzo i casi erano 247,71 al giorno, poi scesi a 191,71 la settimana successiva. Nuova discesa a 149,29 tra il 22 e il 28 marzo e a 125,86 nel periodo immediatamente successivo. Quindi dal 5 all'11 aprile si è tornati sotto quota cento con 96,43, cifra ulteriormente ritoccata dal 74,86 dei giorni 12-18 aprile e dal 74,29 sette giorni dopo. Nuovo ribasso a 58,71 a cavallo di fine aprile e inizio maggio, quindi dato stabile o quasi a 56,43 prima della discesa a 41,14 tra il 10 e il 16 maggio. Sotto quota trenta si è arrivati tra il 17 e il 23 maggio con 26, quindi sotto venti tra il 24 e il 30 maggio con 17 e sotto dieci tra il 31 maggio e il 6 giugno con 8. Da lì lieve rialzo a 9,71 prima del calo a 6,29 tra il 14 e il 20 giugno. Valore quasi dimezzato a 3,71 a fine giugno e a 2,86 tra il 28 del mese e il 4 di luglio. Ancora più basso il dato registrato tra il 5 e l'11 luglio con 2,57. Infine, il 7,29 della settimana chiusa domenica. In questo mese Ferentino conta 9 contagiati, Veroli 7, Frosinone 6, Sora 5, Cassino, Boville Ernica, Atina e San Donato Val di Comino 4, poi tutti gli altri per un totale di 38 comuni con almeno un caso. A giugno erano 40.

I tamponi

Lunedì come tutti gli inizi di settimana si ha il numero più basso di test eseguiti, ieri 292, ma in leggera crescita rispetto ai 247 del 12 luglio. La passata settimana si sono contati 3.855 tamponi contro i 3.631 della precedente, prima settimana in crescita dopo nove settimane consecutive di decremento dagli 11.387 del periodo 3-9 maggio.