Non c'è più spazio per un momento di sano sport o svago. Ladri in azione su lungofiume. L'episodio è stato registrato nel weekend. Ignoti hanno rotto il vetro di una Fiat Bravo e hanno rubato tutto quello che c'era nella macchina. Il proprietario al suo ritorno da una passeggiata distensiva ha fatto l'amara scoperta.

DA NON PERDERE! Tutti gli approfondimenti su questo argomento sono disponibili nell'edizione odierna, in edicola o nella versione digitale di Ciociaria Oggi.



EDICOLA DIGITALE: Approfitta dell'offerta, un mese a soli € 0.99