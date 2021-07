L'Ufficio istruzione del Comune ha riaperto i termini per coloro che devono effettuare domanda relativa ai servizi scolastici come la mensa, il trasporto e le iscrizioni all'asilo nido. Anche per quest'anno, tenuto conto della situazione sanitaria, l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno dare la possibilità alle famiglie di presentare in tempi ragionevoli le richieste relative ai servizi scolastici.

"La procedura resta invariata, nella modalità telematica - fanno sapere gli uffici in una nota -. Infatti le famiglie interessate potranno presentare la domanda esclusivamente online a partire dal 15 luglio 2021, sul sito istituzionale www.comune.isoladelliri.fr.it, nella voce "Scuola onLine". Chi necessiti di supporto nella compilazione delle domande può scrivere all'indirizzo e-mail: assistenza@servizipa.online.