Anche Annalisa Minetti indossa una borsa realizzata nella sartoria sociale "Sottosopra" di Ausonia. La cantante è stata omaggiata della borsa in occasione del web marketing festival che si sta svolgendo a Rimini e ha mostrato, con orgoglio e un grande sorriso, grande apprezzamento per il gesto. E non è stata l'unica: anche Diletta Leotta ne ha avuta una, che ha subito indossato.

Alla conduttrice televisiva e radiofonica è stata dedicata poi l'intera collezione. «Noi non possiamo esserne che più fiere» il commento delle sarte. Chiunque volesse una delle loro bellissime creazioni, le può trovare sulla piattaforma social della sartoria sociale che si trova nella frazione ausoniese di Selvacava.

«Ringraziamo la cooperativa sociale Spazio Incontro onlus hanno detto il sindaco Benedetto Cardillo e gli altri amministratori per aver portato Ausonia al festival 2021 attraverso il progetto della sartoria sociale come start-up dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale. Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo alla presidente Angela Di Russo e alle bravissime signore che con la loro professionalità, soprattutto manuale, stanno portando avanti un progetto fondamentale per lo sviluppo del territorio» ribadisce l'amministrazione.