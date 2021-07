Cinque nuovi positivi in Ciociaria su un totale di 292 tamponi. Il minor numero di tamponi effettuato è come sempre legato al minor campionamento della giornata di domenica. I negativizzati sono tre. Zero vittime anche per questo lunedì 19 luglio.

I nuovi positivi

Filettino +1

Monte San Giovanni Campano +1

Sora +1

Supino +1

Veroli +1

Il confronto con ieri

Ieri in Ciociaria sono stati registrati 7 nuovi casi di Coronavirus. Su un totale di 506 tamponi. Tasso

di positività all'1,38%. In calo rispetto a sabato (2,52%), quando i contagi erano stati 16 e i test 634. Sempre in provincia riscontrati altri 4 casi di variante Delta, per

un totale di 7. Sono tutti isolati a

domicilio.

Mentre non ci sono stati ricoveri e questo vuol dire che rimangono 5 i pazienti Covid nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Nessuno al Santa Scolastica di Cassino. Così come restano libere, ormai da settimane, le terapie intensive. Ancora una volta zero decessi: è la venticinquesima consecutiva. E una sola vittima negli ultimi quaranta giorni.