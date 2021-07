È stato posto un nastro bianco e rosso proprio ai piedi della cattedrale Santa Maria Assunta per contenere la caduta di un muretto che si trova a due passi dal corso Volsci. A mettere in sicurezza l'area sono stati gli operai dell'ufficio manutenzioni del Comune.

Già nei prossimi giorni è stato programmato l'intervento per sistemare definitivamente il muretto in questione, nel cuore della città volsca. Probabilmente qualche automobile in transito lo ha colpito buttandolo giù, ma nessuno l'ha segnalato.

Appena la notizia è giunta in Comune, gli uffici si sono attivati per trovare una soluzione e permettere di riparare il danno, rispristinando così la sicurezza e il decoro della zona. Si tratta infatti di un punto nevralgico della città che rappresenta un patrimonio storico e culturale importante per tutti i sorani.