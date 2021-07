E' stato diffuso poco fa il consueto bollettino giornaliero della Asl di Frosinone in merito all'evoluzione della pandemia di Covid-19 in provincia di Frosinone. "

Nelle ultime 24 ore - scrive in merito l'ufficio stampa dell'azienda sanitaria di via Fabi - sono stati effettuati 506 tamponi nel territorio della Asl di Frosinone. Abbiamo registrato 7 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2 ed è stato registrato un caso negativizzato. Nessun decesso, invece, per fortuna è stato registrato nel nostro territorio.

I nuovi contagi si sono così distribuiti: FERENTINO

2; AUSONIA, BOVILLE ERNICA, CASSINO, CASTELLIRI e SORA 1.