Prospettano a un'impresa della provincia di Perugia la possibilità di acquistare a prezzi vantaggiosi crediti di imposta, da portare in compensazione nelle dichiarazioni fiscali della società. Crediti che, però, in realtà, sono inesistenti. Il denaro ottenuto dalla cessione lo trasferiscono sui rispettivi conti correnti per poi utilizzarli in attività economiche, per ostacolare in maniera concreta l'identificazione dell'origine. C'è pure, poi, l'emissione di fatture cospicue in merito ad operazioni, anche queste però, inesistenti, relative alla cessione di crediti d'imposta fittizzi.

Sono alcune delle ipotesi di reato tra cui truffa, autoriciclaggio, riciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, contestate a vario titolo agli indagati a seconda delle condotte assunte, che la Procura della Repubblica di Perugia, imputa a undici persone, tra cui cinque ciociari. Nei guai sono finiti Alfredo Scaccia, 58 anni, di Frosinone, residente a Mestre, Mario Celani, 69 anni, di Frosinone, Tamara Picarazzi 41 anni di Boville Ernica, Roberta Baldassarra, 51 anni, originaria di Sora residente a Pescara, Sonia Iori, 43 anni, di Frosinone, Giancarlo Solinas 60 anni, Maurizio Buscaini, 63 anni, residente a Roma, Danilo Pucciarelli, 35 anni, residente a Rieti, Mauro Mario Perrone, 66 anni, residente a Torano Castello (Cosenza) e Giuseppe Golia, 52 anni, di Aversa. Nelle scorse settimane sono state effettuate le perquisizioni nelle sedi delle imprese e delle abitazioni, negli studi professionali e nei luoghi nella disponibilità degli indagati.



L'indagine

L'indagine del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia, è partita dalla denuncia di un imprenditore che sostiene, appunto, di essere stato truffato.

Secondo l'ipotesi accusatoria, suscettibile di sviluppi e modificazioni considerato che l'inchiesta non è ancora chiusa, Scaccia, Baldassarra, Gagliarducci, Celani e Picarazzi, in concorso tra loro, avrebbero indotto in errore l'imprenditore. In sostanza, lo avrebbero raggirato prospettandogli la possibilità di acquistare a prezzi vantaggiosi crediti di imposta, nella disponibilità di Baldassarra. Ma in realtà i crediti, da portare in compensazione nelle dichiarazioni fiscali, non esistevano. Il profitto ingiusto è stato quantificato dagli inquirenti, con danno alla società, in quasi due milioni di euro.

Su Scaccia, Baldassarra, Picarazzi, Celani, viene ipotizzato anche di aver trasferito sui loro conti i soldi avuti dalla cessione dei crediti. Nello specifico: oltre 500.000 euro a favore dello studio professionale di Scaccia, il quale, poi, avrebbe prelevato circa 150.000 euro in contanti, mentre i restanti soldi sarebbero stati impegnati per investimenti immobiliari.

Quasi 550.000 euro sarebbero finiti allo studio professionale di Baldassarra che avrebbe poi prelevato circa 500.000 euro. Oltre 250.000 a favore di Picarazzi; 359.000 a favore dello studio commerciale di recupero crediti di Mario Celani, il qualche avrebbe prelevato circa 354.000 euro; Iori avrebbe compiuto operazioni di reimpiego di somme di denaro per ostacolare l'identificazione della loro provenienza, simulando un investimento immobiliare e incassando da Scaccia 145.000 euro, poi restituendo l'intera somma.

Baldassarra, sempre secondo l'ipotesi di reato, avrebbe emesso nel 2019 sette fatture nei confronti della società dell'imprenditore per un importo imponibile di oltre un milione e mezzo più Iva pari a 358.000 euro per operazioni inesistenti sempre relative alla cessione di crediti d'imposta fittizzi.

Solinas, Buscaini e Pucciarelli, in concorso tra loro, avrebbe presentato una dichiarazione fraudolente annuale e Iva mediante altri raggiri, recante un credito fittizio di Iva di 3 milioni di euro circa.

Perrone e Golia in concorso, il primo sottoscrivendo e il secondo trasmettendole dopo avervi apposto il visto, avrebbero indicato nelle dichiarazioni annuali Iva della società un credito fittizio di circa 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di circa 4 milioni per quello successivo. I fatti contestati coprono il periodo che va dal 2016 ad oggi.