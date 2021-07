Sono 3.121 i nuovi contagi da coronavirus in Italia (223 più di ieri) e 13 le vittime. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 2.898, 11 i morti. Nelle ultime 24 ore 244.797 persone sono state sottoposte a tampone antigenico o molecolare. Il tasso di positività, che misura il rapporto tra nuovi casi e test, è dunque all'1,3%.

Rispetto a ieri c'è un paziente in più ricoverato in terapia intensiva, nel saldo complessivo tra uscite (10) e ingressi (9). In totale sono 162 ora i pazienti in rianimazione. Crescono invece, seppur in modo ancora lieve, i ricoveri nei reparti ordinari: i pazienti in ospedale con sintomi sono ora 1.111, 23 più di ieri. I guariti dal Covid, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati 2.328.