Lavori di ampliamento e completamento di tratti di pubblica illuminazione sul territorio comunale. Nei comuni con alta densità di zone di campagna, non è raro incappare il percorsi stradali totalmente al buio, con l'aumento dei rischi per automobilisti e cittadini.

Per questo il comune di Monte San Giovanni Campano, sul finire dell'azione legislativa, ha deciso di autorizzare l'ottimizzazione della pubblica illuminazione sul territorio.

Il progetto, che sarà curato dall'ufficio tecnico comunale, prevede l'installazione di nuovi sostegni con armature a led in diversi punti, più nello specifico sono state individuate diciassette zone cui si è resa necessaria l'implementazione dell'illuminazione.

I tratti interessati Interventi previsti in via Brecciaro-CaseBattisti, S.P.100 Ponte dei Francesi, Via Araietta primo tratto, Via Araietta traversa case Buttarazzi, Via Araietta secondo tratto, Via Santa Lucia, Via Vaglie S.Nicola interna, Piazzetta Chiesa Vaglie S.Nicola, Via Arasciarra.

Ed ancora Via Colle Franceschino 11, Via Pozzo S.Paolo, Via per Castelliri–confine, Via S.Onofrio–Le Poste, Via Carbonaro, Incrocio Porrino, Via Gargiano–Largario Giovanni Paolo II. Un'operazione importante che assesta il costo complessivo a 56.000 a euro, cifra che trova una copertura economica nel bilancio comunale corrente.