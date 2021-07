È stato installato nel centro del paese un raccoglitore per l'olio vegetale esausto. La notizia viene diffusa su Facebook da un noto brand di supermercati, che ha pubblicato la seguente nota: «In accordo con la ditta New Ecology, è stato posizionato un raccoglitore di olio esausto vegetale, che chiunque può utilizzare a titolo del tutto gratuito.

Il confezionamento va effettuato utilizzando una bottiglia di plastica completamente riempita e assicurandosi che sia ben chiusa per evitare sversamenti accidentali». Il raccoglitore è stato installato in via Alfieri in prossimità del supernercato Conad. Un contenitore utile, in cui smaltire comodamente gli oli prodotti in cucina, posizionato in centro, vicino a un supermercato dove si è soliti fare la spesa. Quindi un punto facilmente raggiungibile per il deposito degli oli vegetali esausti.