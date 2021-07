Da oggi è online il sito https://dallavostrapartececcano.wordpress.com/, uno spazio creato dai ragazzi del Servizio civile per i Centri anziani e minori di Ceccano. Il sito conterrà i volti dei volontari e le loro interessanti notizie sul mondo dell'associazionismo, ma anche ricette o barzellette della tradizione locale.

«Abbiamo incontrato i ragazzi e ascoltato la loro esperienza - spiega Federica Aceto, vicesindaco e assessore alle Politiche sociali dopo la riunione nella sala consiliare in cui ha ricevuto i volontari con il consigliere Daniele Massa, responsabile delle Politiche giovanili. Massa si è subito complimentato con loro perchè hanno tenuto fede al significato del servizio civile, portando a compimento la loro missione tra mille difficoltà. «Nonostante l'anno difficile per il Servizio civile - dice Pierfrancesco Chiucchiolo, che ha curato l'aspetto informatico - siamo riusciti a dare il nostro contributo e a produrre un sito Internet. Abbiamo lavorato insieme producendo contenuti utili alle due realtà delle quali dovevamo occuparci, anziani e bambini, per lasciare qualcosa di concreto alla cittadinanza».

Mariarita Marchitiello aggiunge: «Mi sono occupata di produrre contenuti per raccontare la Terza età e ho raccolto testimonianze e cose "gustose" proprio dalla voce dei nonni». Quindi, Alessia D'Amico: «"Dalla vostra parte" nasce dall'emergenza Covid. Studio Scienze dell'educazione e mi sono occupata dei più piccoli. Abbiamo ideato giochi, li abbiamo aiutati nei compiti e motivati proprio per l'impossibilità di frequentare il centro a causa della pandemia».

Serena Di Pofi sottolinea: «Ho dato il mio contributo con una personale testimonianza che racconta cosa comporta nella sfera emotiva vivere con un disabile». Maria Elena Mendola, responsabile del Settore VII Servizi sociali, e l'assessore Aceto concludono: «I Centri sono parte di un sistema integrato di servizi che il Comune offre ai cittadini e che molti ci riconoscono come una realtà di grande spessore. Speriamo di riaprire presto in sicurezza».