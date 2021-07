La Tim avvierà a Ceccano un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 1,7 milioni di euro e in sinergia con l'Amministrazione comunale, porterà la fibra ottica direttemente nelle abitazioni, permettendo collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città, fra i tre o quattro Comuni della nostra provincia a poter vantare questa innovazione, è stata inserita nel programma nazionale di "FiberCop", la nuova società del Gruppo Tim che punta a realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese, sviluppando soluzioni Ftth (Fiber to the Home) secondo il modello del "co-investimento aperto", previsto dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

I lavori per la realizzazione della nuova rete, grazie alla convenzione siglata con l'Amministrazione Caligiore, inizieranno nelle prossime settimane in molte zone del territorio comunale, in modo da rendere i servizi disponibili progressivamente, con l'obiettivo di collegare oltre 5.000 unità immobiliari al termine del piano.

Per la posa dei cavi in fibra ottica verranno utilizzate, dove possibile, le infrastrutture esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. La Tim opererà in sinergia con il Comune per limitare i disagi dei cittadini e procedere rapidamente con la realizzazione della nuova rete.

Grazie a questo piano, Ceccano sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più efficiente di quella attualmente a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FttCab, che consente collegamenti fino a 200 megabit per 7.500 unità immobiliari, pari al 97% delle linee sul territorio.

La nuova rete superveloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione in città, a beneficio di utenti, imprese e pubblica amministrazione. Oltre a soddisfare al meglio le esigenze professionali legate allo smart-working e alla didattica a distanza.

«Ringrazio il sindaco Roberto Caligiore per la celerità dimostrata nella firma della convenzione - dichiara Giancarlo Santucci, consigliere delegato alla Digitalizzazione - Insieme stiamo puntando molto sulle nuove tecnologie che porteranno finalmente Ceccano a cogliere sempre di più le opportunità offerte dal digitale. La nuova rete superveloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, rispondendo al meglio alle necessità dello smart-working e della didattica a distanza.

L'operazione contribuirà in modo determinante alla riduzione del divario digitale in Italia, permettendo un'accelerazione del passaggio dei clienti dal rame alla fibra. Non posso che essere soddisfatto per la sinergia che si è creata tra la nostra amministrazione e Tim».

Massimiliano Caputi, responsabile Field Operations Line Lazio di Tim aggiunge: «Grazie agli ingenti investimenti di Tim e alla proficua collaborazione con l'Amministrazione comunale, Ceccano rientra oggi in un ambizioso progetto che si propone di realizzare sull'intero territorio nazionale una rete interamente in fibra. Si tratta di un'infrastruttura capace di erogare volumi di traffico sempre più elevati e con una qualità altissima che consentirà a Ceccano di fare un passo importante sulla strada dell'innovazione».